Karaman’da 250 kilo mühürsüz sığır eti ele geçirildi

Karaman'da jandarma ekipleri tarafından yapılan asayiş, narkotik ve trafik uygulamalarında çeşitli suçlardan aranması olan 5 kişi tutuklanırken, uyuşturucu, tütün ve mühürsüz et ele geçirildi.

Karaman’da 250 kilo mühürsüz sığır eti ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'nın sorumluluk alanlarındaki genel uygulamaları devam ediyor. 22-30 Ağustos tarihleri arasında JASAT başta olmak üzere asayiş ekiplerinin yaptığı uygulamalarda 17 bin 624 kişi sorgulanırken, 30 kişinin çeşitli suçlardan arandığı ortaya çıktı. Yakalanan 30 kişiden 5’i tutuklandı. Denetimler esnasında ayrıca kenevir, 89 gram esrar, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı, bin 850 adet TAPDK Bandrolü, 79 kilo tütün, 85 kilogram nargile tütünü, 50 adet boş makaron ile 250 kilogram mühürsüz sığır eti, 1 adet sulama filtresi ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi. Jandarma, huzur ve güven ortamının devamını sağlamaya yönelik denetim ve uygulamalara kararlı ve kesintisiz bir şekilde devam edileceğini belirtti.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Karaman
