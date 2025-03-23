HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Karaman'da aranıyorlardı! 26 kişi yakalandı

Karaman'da aranıyorlardı! 26 kişi yakalandı

23.03.2025 17:25
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman'da jandarma ekipleri tarafından yapılan asayiş, narkotik ve trafik uygulamalarında çeşitli suçlardan aranması olan 26 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 12’si tutuklandı.

Karaman'da aranıyorlardı! 26 kişi yakalandı

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'nın sorumluluk alanlarındaki genel uygulamaları devam ediyor. 14 Mart - 20 Mart tarihleri arasında ekiplerin yaptığı uygulamalarda 14 bin 734 kişi sorgulanırken, 26 kişinin çeşitli suçlardan arandığı ortaya çıktı. Aranan 26 kişiden 12’si tutuklandı. Trafik uygulamasında ise 7 sürücüye ehliyetsiz ve yetersiz ehliyetle araç kullanmaktan işlem yapılırken 20 araç trafikten men edildi. Denetimler esnasında 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, sentetik ecza hap, 2 milyon 797 bin adet boş makaron, 98 kilogram tütün, 68 bin 500 gram nargile tütünü, 600 gram kaçak çay, 38 karton kaçak sigara, 6 adet tarihi obje, 1 adet Osmanlı dönemine ait hançer, 2 adet dedektör ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.

Jandarma, huzur ve güven ortamının devamını sağlamaya yönelik denetim ve uygulamalara kararlı ve kesintisiz bir şekilde devam edileceğini belirtti.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Ekrem İmamoğlu Operasyonu Haberleri
Balkondan düşen Çınar 8 gün sonra hayatını kaybettiBalkondan düşen Çınar 8 gün sonra hayatını kaybetti
İstanbul Valiliği duyurdu! İBB'de başkan vekilinin seçileceği tarih belli olduİstanbul Valiliği duyurdu! İBB'de başkan vekilinin seçileceği tarih belli oldu
Anahtar Kelimeler:
Karaman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası Bakan Tunç'tan ilk açıklama

İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası Bakan Tunç'tan ilk açıklama

Yenikapı'daki Nevruz kutlamasında teröristbaşı Öcalan'ın görüntüleri ekrana yansıtıldı

Yenikapı'daki Nevruz kutlamasında teröristbaşı Öcalan'ın görüntüleri ekrana yansıtıldı

'Arkadaşım' diyerek seslendi! Fatih Portakal Ekrem İmamoğlu'na desteğini bu sözlerle gösterdi

'Arkadaşım' diyerek seslendi! Fatih Portakal Ekrem İmamoğlu'na desteğini bu sözlerle gösterdi

"Partiye kaldım" diyerek açıkladı! Beykoz'daki kalabalığı paylaştı

"Partiye kaldım" diyerek açıkladı! Beykoz'daki kalabalığı paylaştı

İmamoğlu ve 2 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı

İmamoğlu ve 2 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu için oy verdi

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu için oy verdi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.