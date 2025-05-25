Karaman'da cinayet! Uzman çavuş, babasını öldürdü

Olay, saat 10.30 sıralarında merkeze bağlı Akçaşehir beldesinde meydana geldi. Bir süredir izinde olduğu belirtilen Uzman Çavuş Ali Y. ile babası Nihat Y. arasında henüz belirlenmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma sırasında Ali Y., beylik tabancasıyla babasının göğsüne 3 el ateş etti. Silah seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Nihat Y.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ali Y. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Nihat Y.’nin cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır