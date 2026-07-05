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Karaman’da duvarı yıkılan metruk ev için önlem alındı

Karaman’da duvarı yıkılan metruk ev paniğe yol açarken, ekipler evin etrafına şerit çekerek önlem aldı.

Karaman’da duvarı yıkılan metruk ev için önlem alındı

Olay, Abbas Mahallesi 318. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde yapımı devam eden bir inşaatın yakınında bulunan metruk evin duvarı bir anda yıkıldı. Duvarın gürültüyle yıkılması üzerine çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine adrese belediye, zabıta ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, duvarı yıkılan metruk evin çevresinde ve sokakta güvenlik önlemi aldı. İnşaatta çalışan Ramazan Millidere sesler geldiğini belirterek, "Binadan çatır çatır sesler geldi. Camiye gelen çocuklar da o esnada yolda oynuyordu. Hemen onlara ’kaçın’ dedim ve ben de kaçtım. Ardından yetkililere haber verdim" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Karaman
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