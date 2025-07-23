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Karaman'da eğitimlerini tamamlayan 228 polis adayı mezun oldu

Karaman Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 228 polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi.

Karaman'da eğitimlerini tamamlayan 228 polis adayı mezun oldu

Merkez Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 31. Dönem Mezuniyet Töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende, dönem birincisi tarafından yaş kütüğüne plaket çakıldı, dereceye giren öğrencilere başarı belgesi ve hediye takdim edildi.

Vali Mehmet Fatih Çiçekli, törende yaptığı konuşmada, emniyet teşkilatının 180 yıllık geçmişiyle milletin huzurunu ve güvenliğini sağladığını söyledi.

Polislik mesleğinin fedakarlık, cesaret, vicdan gerektirdiğini ve sadece bir meslek değil gönül işi olduğunu aktaran Çiçekli, şunları kaydetti:

"Aziz milletin huzur ve güvenliğini emanet edeceği kutsal bir görevin şerefli temsilcileri arasına katılacaksınız. Sizlerden beklentimiz milletimize daima şefkatle, suç ve suçluya ise kararlılıkla yaklaşmanız. Devletin vakarını temsil ederken hukuka bağlı, adaletli, merhametli ve vicdan sahibi olmanızdır. Aldığınız eğitim, edindiğiniz bilgi ve birikimle inşallah emniyet teşkilatına çok değerli katkılar sunacaksınız. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin, sizleri her türlü beladan, kötülükten muhafaza eylesin."

Karaman POMEM Müdürü Ali Haydar Kılıç da eğitimlerini başarıyla bitiren 228 polis adayını tebrik etti.

Polis adaylarının bugünden itibaren görev yapacakları illerde devletin temsilcisi ve milletin güven kaynağı olacaklarını vurgulayan Kılıç, şöyle konuştu:

"Bu üniformanın taşıdığı anlam büyüktür. Adaletin, merhametin, disiplinin ve halka duyulan saygının bir simgesidir. Değerli genç meslektaşlarım, meslek hayatınız boyunca nice zorluklarla karşılaşacak ülkemizin birliğine, halkımızın huzur ve güvenliğine kasteden terör örgütleri, zehir tacirleri, organize suç örgütleri ve tüm suç odaklarıyla azim ve kararlılıkla mücadele edeceksiniz. Bu kutsal görevde emniyet teşkilatımızın hukuk ve adalet mücadelesine güç katacak, devletimizin güven veren eli olarak milletimizin yanında yer alacaksınız."

Konuşmaların ardından dua edildi, yemin ederek kep atan 228 polis adayı, arkadaşları ve aileleriyle kucaklaşarak sevinçlerini paylaştı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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polis Bilecik POMEM
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