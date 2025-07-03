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Karaman’da elektrik akımına kapılan şahıs ölümden döndü

Karaman’da elektrik akımına kapılan şahıs ölümden döndü.

Karaman’da elektrik akımına kapılan şahıs ölümden döndü

Olay, öğle saatlerinde Alacasuluk Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, M.A. (52), isimli şahıs yapımına başlanılan inşaata elektrik hattı çekme için trafoda kontrol yaptığı esnada bir anda elektrik akımına kapıldı. Durumu fark eden diğer işçiler tahta fırça ile M.A.’yı akımdan kurtardı. O esnada oradan geçmekte olan sivil polis ekibi de telsizle anons ederek olay yerine ambulans istedi. Adrese gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından M.A., ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen şahıs, tamamlanan tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Karaman elektrik
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