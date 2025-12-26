HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Karaman'da kan donduran olay! Boşanma aşamasındaki karısını öldürüp intihar etti

İçerik devam ediyor

Karaman'da 24 yaşındaki Mithat Çetinkaya, boşanma aşamasındaki 22 yaşındaki eşi Fatma Çetinkaya'yı boğarak öldürdü. 2 çocuk babası koca daha sonra intihar etti. Kızının öldüğü haberini alan Fatma Çetinkaya’nın annesi sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Kahreden olay, gece saat 23.00 sıralarında Valide Sultan Mahallesi 202. Sokak üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın son katındaki dairede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Fatma Çetinkaya'dan (22) öğle saatlerinden itibaren haber alamayan ailesi, polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Karaman da kan donduran olay! Boşanma aşamasındaki karısını öldürüp intihar etti 1

İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, kadının boşanma aşamasındaki eşi Mithat Çetinkaya'nın (24) evine gitti. İtfaiye yardımıyla eve giren ekipler, 2 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan inceleme sonucunda, Mithat Çetinkaya’nın karısını boğarak öldürdükten sonra kendisini asarak intihar ettiği belirlendi.

Karaman da kan donduran olay! Boşanma aşamasındaki karısını öldürüp intihar etti 2

Olayı duyarak gelen Fatma Çetinkaya’nın annesi kızının öldüğünü öğrenince fenalık geçirdi. Bunun üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Adreste gelen çok sayıda polis ekibi de olayın yaşandığı sokakta güvenlik önlemi aldı.

Karaman da kan donduran olay! Boşanma aşamasındaki karısını öldürüp intihar etti 3

Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekibinin yaptığı incelemenin ardından hayatını kaybeden karı kocanın cenazesi otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Karaman da kan donduran olay! Boşanma aşamasındaki karısını öldürüp intihar etti 4

Öte yandan, Mithat Çetinkaya'nın evi terk ederek kendi ailesinin yanına giden karısını avukatla görüştürme bahanesiyle eve çağırdığı ileri sürüldü.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gmail kullanan herkesi ilgilendiriyor! Artık mümkün olacakGmail kullanan herkesi ilgilendiriyor! Artık mümkün olacak
Sahte alkol operasyonu! Yılbaşını zehir edeceklerdi: Tam 91 bin litreSahte alkol operasyonu! Yılbaşını zehir edeceklerdi: Tam 91 bin litre

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İntihar Karaman boşanma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Milyonluk yarış tayları çiftlikten kaçtı: Ekipler seferber oldu

Milyonluk yarış tayları çiftlikten kaçtı: Ekipler seferber oldu

İstanbul Valiliği uyardı! Kar ve soğuk hava dalgası geliyor

İstanbul Valiliği uyardı! Kar ve soğuk hava dalgası geliyor

Sadettin Saran adliye çıkışında gözyaşlarına boğuldu!

Sadettin Saran adliye çıkışında gözyaşlarına boğuldu!

'Vefatınızda orada olmayacağım' demişti! Üzen haber

'Vefatınızda orada olmayacağım' demişti! Üzen haber

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

Cem Küçük emekliye zam haberini verdi

Cem Küçük emekliye zam haberini verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.