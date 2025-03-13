HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Karaman'da kış mevsiminde barajlar susuz kaldı

Karaman'da kış mevsiminde barajlar susuz kaldı

13.03.2025 16:11
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman'da şehrin içme suyu ile birlikte tarımsal sulamada kullanılan 4 baraj ve göletinin kış mevsiminde bile susuz kalması, İl Sağlık Müdürlüğü’nün de, şebeke suyundan alınan numune sonuçlarında "petrol hidrokarbonlar" tespit edildiğini açıklayarak içilmemesi uyarısında bulunması halkı tedirgin ediyor.

Karaman'da kış mevsiminde barajlar susuz kaldı

Tarımsal amaçlı sulamada kullanılan ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayında kuraklık nedeniyle tamamen kuruyan Kurtderesi Barajı'nda kış mevsimi geçmesine rağmen su bulunmuyor. Sulak alanlarda beslenen kuşların susuz barajda yiyecek araması ise kameraya yansıdı.

"ÜLKEDE ARTIK İKİ MEVSİM KALDI"

Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, küresel ısınma nedeniyle Türkiye'de artık kış ve yaz olmak üzere iki mevsimin yaşandığını söyledi. Kuruyan barajlarda incelemelerde bulunan Bayram, susuzluğun Karaman halkını ciddi anlamda korkuttuğunu belirterek, "Karaman olarak 2025 yılında tarihin en büyük kuraklığını bugün itibariyle yaşamaktayız. Barajlarımız tamamen kurudu. Bu kuraklık sadece tarımsal üretimi tehdit etmiyor, ayrıca içme suyu sıkıntısı yaşayan bir Karamanla karşı karşıyayız. Bu durumu her zaman dile getirdik. Devletimizin hızlı bir şekilde yaşanan sorunla ilgili çalışmalar yapması gerekiyor. Karaman ülkeyi besleyen ovalardan birisidir. Şehrimizde ciddi bir kuraklık yaşanıyor. Tarımın devamı ve içme suyunun karşılanması için dış havzalarda acilen su getirilmesi gerekiyor. Bununla ilgili ben 5 yıldır çağrılarda bulunuyorum. Denize dökülen suyun biran önce Karaman'a getirilmesi konusunda çalışmalar yapılması gerekiyor. 2024 yılının Ekim ayından bugüne kadar olan 5 aylık sürede metrekareye sadece 110 kilogram yağış düşmüştür. İnanılmaz bir kuraklık yaşıyoruz. Mevsimler çok karıştı. 4 mevsim yaşayan ülkemizde artık kış ve yaz olmak üzere iki mevsim kaldı" diye konuştu.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Köpek gezdirirken sokak kedisini tekmeleyen şüpheli tutuklandıKöpek gezdirirken sokak kedisini tekmeleyen şüpheli tutuklandı
Zonguldak’ta termometreler 22 dereceyi gösterdiZonguldak’ta termometreler 22 dereceyi gösterdi
Anahtar Kelimeler:
Karaman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Deniz kumundan yapılan apartmanda kentsel dönüşüm isteyen yöneticiye kabusu yaşattılar! "İftara iki dakika kala..."

Deniz kumundan yapılan apartmanda kentsel dönüşüm isteyen yöneticiye kabusu yaşattılar! "İftara iki dakika kala..."

Ahlaksız adam yakalandı

Ahlaksız adam yakalandı

Beklenen oldu: Rekabet Kurumu, Ciner Yayın Holding’in Can Grubu’na devrini onayladı!

Beklenen oldu: Rekabet Kurumu, Ciner Yayın Holding’in Can Grubu’na devrini onayladı!

Galatasaray'da Osimhen ile yollar ayrılıyor! Dünya devinin transfer teklifini kabul etti

Galatasaray'da Osimhen ile yollar ayrılıyor! Dünya devinin transfer teklifini kabul etti

Tren dolusu ceset! Tabutlar böyle taşındı

Tren dolusu ceset! Tabutlar böyle taşındı

İmamoğlu konuşmaya böyle başladı, böyle bitirdi! Gündem olan görüntüler

İmamoğlu konuşmaya böyle başladı, böyle bitirdi! Gündem olan görüntüler

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Bahar Fırsatları devam ediyor! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

Bahar Fırsatları devam ediyor! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.