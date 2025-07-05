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Karaman’da kontrolden çıkan otomobil demir bariyere çarparak asılı kaldı

Karaman’da kontrolden çıkan bir otomobil, üst geçidin demir bariyerine çarparak asılı kaldı.

Karaman’da kontrolden çıkan otomobil demir bariyere çarparak asılı kaldı
Çiğdem Sevinç

Karaman’da kontrolden çıkan bir otomobil, üst geçidin demir bariyerine çarparak asılı kaldı. Kazanın ardından araç sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Kaza, gece saatlerinde Gevher Hatun Mahallesi 1776. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen BMW marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Hızını alamayarak kaldırımı aşan araç daha sonra üst geçidin demir bariyerine çarparak asılı kaldı. Kazada otomobilde maddi hasar oluşurken, sürücü ise aracı terk ederek olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan kimsenin olmaması üzerine sağlık ekibi adresten ayrıldı. Polis, sürücüyü tespit etmek için çalışma başlatırken, araç yapılan incelemelerin ardından çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Karaman
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