Karaman’da motosiklet kazası: 1 yaralı

Karaman’da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Osmangazi Mahallesi İbrahim Öktem Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.S. yönetimindeki hafif ticari araçla E.K. idaresindeki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü E.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, bulvar üzerinde seyir halindeki motosikletin, kavşakta dönüş yapan hafif ticari araçla çarpıştığı anlar yer alıyor. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

