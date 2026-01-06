Karaman’da motosikletin çarptığı yaya yaralandı

Karaman’da yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi motosikletin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, Kirişçi Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda Karaman Belediyesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.A. idaresindeki 70 ACY 134 plakalı motosiklet yolun karşısına geçmeye çalışan E.K.’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan yaya yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan E.K. ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır