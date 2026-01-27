HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Karaman’da otomobille çarpışan bisikletli yaralandı

Karaman’da meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan bisikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Karaman’da otomobille çarpışan bisikletli yaralandı

Kaza, İmaret Mahallesi 167. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rauf C. idaresindeki otomobil ile Afganistan uyruklu Bergari A.’nın (44) kullandığı bisiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan bisiklet sürücüsü Bergari A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralı bisikletlinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. kazayı polislere anlatan otomobil sürücüsü Rauf C. ise "Yayalara yol vermek için durmuştum, bisikletli geldi aracıma çarptı" dedi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Karaman’da otomobille çarpışan bisikletli yaralandı 1

Karaman’da otomobille çarpışan bisikletli yaralandı 2

Karaman’da otomobille çarpışan bisikletli yaralandı 3Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yoldan çıkan otomobil elektrik direğine çarptı: 2 yaralıYoldan çıkan otomobil elektrik direğine çarptı: 2 yaralı
Elon Musk'a göre bu sorunun cevabı belli!Elon Musk'a göre bu sorunun cevabı belli!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Karaman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yasak ilişki yaşadığı adamın boğazını kesip öldürmüştü! "Tehdit edip ilişkiye girmek istedi"

Yasak ilişki yaşadığı adamın boğazını kesip öldürmüştü! "Tehdit edip ilişkiye girmek istedi"

ABD İran'a mı saldıracak? CENTCOM'dan dikkat çeken paylaşım! Orta Doğu'ya konuşlandı

ABD İran'a mı saldıracak? CENTCOM'dan dikkat çeken paylaşım! Orta Doğu'ya konuşlandı

(Özet) ikas Eyüpspor - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) ikas Eyüpspor - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ünlü oyuncu yoğun bakımdaydı! Üzen haber

Ünlü oyuncu yoğun bakımdaydı! Üzen haber

Marmara'dan Anadolu'ya sanayi göçü planlanıyor!

Marmara'dan Anadolu'ya sanayi göçü planlanıyor!

'En son 50 yıl önce olmuştu' İslam Memiş bu yılın asıl yıldızını açıkladı

'En son 50 yıl önce olmuştu' İslam Memiş bu yılın asıl yıldızını açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.