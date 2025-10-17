HABER

Karaman’da seyir halindeki otomobil alev alarak yandı

Karaman’da seyir halindeki otomobilin motor kısmında çıkan yangın söndürüldü. Araçta maddi hasar meydana geldi. Motor kısmı yanan araçta maddi hasar meydana gelirken, yangının benzi kaçağı sonucu çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Olay, akşam saatlerinde Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ç. yönetimindeki 25 ET 425 plakalı otomobil seyir halindeyken biranda motor kısmından alev alarak yanmaya başladı.

ALEVLER ARACI SARMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

Durumu fark eden sürücü hemen aracını yol kenarına çekerek 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşların yangın tüpüyle müdahalesi sonucu alevler aracı sarmadan söndürüldü. Olay yerine gelen itfaiye ise araçta soğutma çalışması yaptı. Motor kısmı yanan araçta maddi hasar meydana gelirken, yangının benzi kaçağı sonucu çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

(İHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

