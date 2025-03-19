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Karaman’da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
19.03.2025 12:07
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Karaman’da kontrolden çıkması sonucu kaldırıma çarparak takla atan otomobilin kadın sürücüsü yaralandı.

Karaman’da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kaza, Beyazkent Mahallesi Şehit Hamza Çetin Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.T. idaresindeki 70 EH 512 plakalı Opel marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak takla attı. Kazada otomobil sürücüsü A.T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü A.T. ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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(İHA)

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