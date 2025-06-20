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Karaman’da cami avlusundaki kuru otlar tutuştu

Karaman’da cami avlusundaki kuru otların tutuşması sonucu çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Karaman’da cami avlusundaki kuru otlar tutuştu

Yangın, öğle saatlerinde Sekiçeşme Mahallesi 83. Sokaktaki Zeynel Abidin Ağa Camisi’nin avlusunda çıktı. Edinilen bilgiye göre, cami avlusundaki otların henüz bilinmeyen bir nedenle tutuşarak yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirirken, bir vatandaşta yangın tüpüyle alevlere müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi, vatandaş tarafından söndürülen yangının bulunduğu alanda soğutma çalışması yaptı.

Yangında herhangi bir zarar yaşanmadı.

(İHA)

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Karaman
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