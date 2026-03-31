Karaman’da kamyonetin çarptığı çocuk yaralandı

Kaza, Nefise Sultan Mahallesi 1. İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.K. idaresindeki kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan 11 yaşındaki C.B.Ö. isimli çocuğa çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan çocuk yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.



