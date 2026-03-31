Karaman’da kamyonetin çarptığı çocuk yaralandı

Karaman’da yolun karşısına geçmeye çalışan 11 yaşındaki çocuk, kamyonetin çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Nefise Sultan Mahallesi 1. İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.K. idaresindeki kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan 11 yaşındaki C.B.Ö. isimli çocuğa çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan çocuk yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sadık misafir leylek, 10 yıldır aynı köye gidiyorSadık misafir leylek, 10 yıldır aynı köye gidiyor
Elazığ’da amatör balıkçılar 65 kilo ağırlığında turna balığı yakaladıElazığ’da amatör balıkçılar 65 kilo ağırlığında turna balığı yakaladı

En Çok Okunan Haberler
İsrail basını duyurdu! Lübnan'da yoğun çatışma: "Ölü ve yaralılar var"

İsrail basını duyurdu! Lübnan'da yoğun çatışma: "Ölü ve yaralılar var"

Hava üslerini vurmuşlardı! İran'dan dikkat çeken açıklama

Hava üslerini vurmuşlardı! İran'dan dikkat çeken açıklama

Aykut Kocaman'dan kariyerine dair flaş açıklama! F.Bahçe kararı...

Aykut Kocaman'dan kariyerine dair flaş açıklama! F.Bahçe kararı...

Eski karısının Aleyna paylaşımı sonrası patladı! Yunus Emre neden tutuklandı?

Eski karısının Aleyna paylaşımı sonrası patladı! Yunus Emre neden tutuklandı?

Yarın sona eriyor! Yapmayanlara 3 katı ceza kesilecek

Yarın sona eriyor! Yapmayanlara 3 katı ceza kesilecek

Kapalıçarşı'dan, kredi çekip altın alanlara tek kelimelik uyarı

Kapalıçarşı'dan, kredi çekip altın alanlara tek kelimelik uyarı

En Çok Aranan Haberler

