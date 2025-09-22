HABER

Karaman'da otomobil kazası: 1 yaralı

Karaman'da bir trafik kazası meydana geldi. Kazada bir kişi yaralandı.

Karaman’da otomobil ile çarpışan hafif ticari araç bariyerlere çarparak durdu. Kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, gece saat 23.50 sıralarında Tabduk Emre Mahallesi'nde oldu. Şehit Hakan Yılmaz Caddesi üzerindeki üst geçitte iki araç çarpıştı.

H.S. idaresindeki otomobil ile ismi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı araçla çarpıştı. Çarpışma sonrası hafif ticari araç savruldu. Araç bariyerlere çarptı ve durdu.

Olayda otomobil sürücüsü H.S. yaralandı. Kazanın ardından sağlık, itfaiye ve polis ekipleri adrese sevk edildi. Polis ekipleri üst geçidi bir süreliğine trafiğe kapattı.

Yaralı otomobil sürücüsü ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Burada tedavi altına alındı. Kaza yerinden ayrılan hafif ticari aracın sürücüsünü tespit etmek için polis çalışma başlattı.

Araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından üst geçit yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

