HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Karaman’da otomobil trafik lambasına çarptı: 1 yaralı

Karaman’da kontrolden çıkan otomobilin trafik lambasına çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Karaman’da otomobil trafik lambasına çarptı: 1 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.S. (63) idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjde bulunan trafik lambasına çarptı.

Karaman’da otomobil trafik lambasına çarptı: 1 yaralı 1

Kazada araç sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Karaman’da otomobil trafik lambasına çarptı: 1 yaralı 2

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul’da dev çekirge hareketliliği: Birçok ilçede görüntülendiİstanbul’da dev çekirge hareketliliği: Birçok ilçede görüntülendi
Samsun’da şüpheli valiz paniğiSamsun’da şüpheli valiz paniği

Anahtar Kelimeler:
Karaman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İzmit Belediyesi'ne operasyon!

İzmit Belediyesi'ne operasyon!

Kamuda 'köstebek' operasyonu!

Kamuda 'köstebek' operasyonu!

Futbolun zirvesinde İspanya! Dünya Kupası finalinde Arjantin'i devirdi

Futbolun zirvesinde İspanya! Dünya Kupası finalinde Arjantin'i devirdi

Dünya Kupası finaline Shakira damga vurdu! Yaşı konuşuluyor

Dünya Kupası finaline Shakira damga vurdu! Yaşı konuşuluyor

Akaryakıtta fiyat artışı kapıda! Yarından itibaren geçerli olacak

Akaryakıtta fiyat artışı kapıda! Yarından itibaren geçerli olacak

Milyonların maaşında yeni hesap

Milyonların maaşında yeni hesap

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.