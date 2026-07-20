Karaman’da otomobil trafik lambasına çarptı: 1 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.S. (63) idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjde bulunan trafik lambasına çarptı.

Kazada araç sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA