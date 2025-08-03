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Karaman’da otomobille çarpışan motokurye yaralandı

Karaman’da otomobil ile çarpın motokurye yola savrularak yaralandı.

Karaman’da otomobille çarpışan motokurye yaralandı

Kaza, Kırbağı Mahallesi Mara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre N.T yönetimindeki otomobil ile S.Ö.’nün kullandığı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü yere düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kurye sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polisin kaza yerindeki incelemesinin ardından araçlar yoldan kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kaza
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