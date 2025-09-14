HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Karaman’da rengarenk uçurtmalar gökyüzünü süsledi

Karaman’da düzenlenen uçurtma şenliğinde renkli görüntüler ortaya çıktı.

Karaman’da rengarenk uçurtmalar gökyüzünü süsledi

Merkeze bağlı Alaçatı köyünde bulunan Canhasan Höyükleri, bu kez kültürel mirasın gölgesinde düzenlenen uçurtma şenliğine ev sahipliği yaptı. Etkinliğe kimi kendi yaptığı, kimi ise hazır uçurtmalarla katıldı. Çok sayıda çocuk aileleriyle birlikte alanda kazı merkezinin yanındaki boş arazide yer alırken, gökyüzü rengarenk uçurtmalarla süslendi. Şenlik boyunca çocuklar gönüllerince eğlenirken, aileler de onların heyecanına ortak oldu. Etkinliğe ailesiyle birlikte gelen Coşkun Kuyucu, "Çocuklarımız için çok güzel bir etkinlik oldu. Bizlerde uçurtma uçurarak çocukluğumuzu yeniden tazeledik. Biz kendi uçurtmamızı yapmıştık ama onu uçuramadık, daha sonra buradaki arkadaşların uçurtmalarından uçurduk" diye konuşurken etkinliğe katılan çocuklar çok eğlendiklerini söylediler. Eğlenceli görüntülere sahne olan etkinlik bugün sona erecek.

Karaman’da rengarenk uçurtmalar gökyüzünü süsledi 1

Karaman’da rengarenk uçurtmalar gökyüzünü süsledi 2

Karaman’da rengarenk uçurtmalar gökyüzünü süsledi 3

Karaman’da rengarenk uçurtmalar gökyüzünü süsledi 4

Karaman’da rengarenk uçurtmalar gökyüzünü süsledi 5

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son dakika | Gürsel Tekin kameralar önünde ateş püskürdü! Özgür Özel'e 'faşist' çıkışı: "Hakkımı hepsine haram ediyorum"Son dakika | Gürsel Tekin kameralar önünde ateş püskürdü! Özgür Özel'e 'faşist' çıkışı: "Hakkımı hepsine haram ediyorum"
'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

Anahtar Kelimeler:
Karaman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Kuzey Kore liderinin kız kardeşi üç ülkeye meydan okudu

Kuzey Kore liderinin kız kardeşi üç ülkeye meydan okudu

Akılalmaz olay! Baba ile 14 yaşındaki kızını vurdu... Her yerde aranıyor

Akılalmaz olay! Baba ile 14 yaşındaki kızını vurdu... Her yerde aranıyor

CHP'nin kritik kurultay davasına 1 gün kaldı! Davayı açan Lütfü Savaş: Kimse karışmasın

CHP'nin kritik kurultay davasına 1 gün kaldı! Davayı açan Lütfü Savaş: Kimse karışmasın

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.