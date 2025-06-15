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Karanfil yağının faydaları nelerdir? Karanfil yağı neye iyi gelir, diş ağrısına iyi gelir mi?

Karanfilgiller ailesinden olan karanfil çiçeği, sivri yapraklı, otsu çiçekli bitkilere verilen ortak bir isimdir. Kuzey Amerika, Asya ve Avrupa’nın anavatanı olduğu bilinmektedir. Birçok türü bulunan karanfil çiçeği, kurutulmuş halinden yağına farklı formları ile kullanılabilmektedir.

Karanfil yağının faydaları nelerdir? Karanfil yağı neye iyi gelir, diş ağrısına iyi gelir mi?
Ferhan Petek

Karanfil çiçekleri mavi, kırmızı, pembe gibi farklı renklerde olabilirler. En bilinen karanfil türü bahçe karanfilidir. Bu karanfil türü yarı katmerli, katmerli, hoş kokusu olan ve birçok türü bulunan bir türdür. Gıdaların ve ilaçların tatlandırılması için de karanfilin yağ formu kullanılır.

Karanfilden elde edilen esanslı yağ, Türkiye’de ve dünya genelinde birçok ülkede kullanılmaktadır. Dünya genelinde en çok karanfil yağı kullanılan ve üretilen ülkeler Endonezya ve Madagaskar ülkeleridir. Yağ üretebilmek için karanfil birkaç açamadan geçirilir.

Yaz aylarının sonlarına doğru ve kış aylarının başlarında elle toplanan tomurcuklar, renkleri kahverengine dönene dek kurutulur. Ardından tomurcuklar baharat haline getirilir. Buharla damıtma işlemi gerçekleştirildikten sonra esanslı bir yağ elde edilmiş olur.

Karanfil yağının faydaları nelerdir? Karanfil yağı neye iyi gelir?

Karanfil yağı içeriğinde bazı kimyasal bileşenler de barındırır. Kokusunu de etkileyen bu kimyasalların da eklenmesi ile oluşturulan yağ birçok açıdan insan sağlığına yararlı olarak bilinir. En bilinen faydalarından ve iyi geldiği bilinen durumlardan bazıları ve bazı içerik özellikleri şu şekildedir:

  • Kas ağrılarına iyi gelir.
  • Hoş kokusu ile iyi hissettirir.
  • Diş ağrılarını iyileştirdiği bilinir.
  • Sindirim sorunlarını giderir.
  • Diş çürüklerini engeller.
  • Diş ağrılarını engeller.
  • Antimikrobiyal özelliği vardır.
  • Bazı mantar ve bakteri çeşitlerinin büyümesine engel olur.
  • Bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi bulunur.
  • Kalp sağlığını destekler.
  • Balgam söktürür.
  • Anti kanser özeliği olduğu, kanser hücrelerini öldürmeye yardımcı olduğu ve oluşmalarını engellediği iddia edilir.
  • Cilt kaşıntılarını hafifletir.

  • Deri sorunlarının iyileşmesinde yardımcı olur.

    Besin değerleri de oldukça yüksek olan karanfil yağının 1 kaşığında 0.7 gram elyaf, 1.3 gram karbonhidrat, 0.3 gram yağ, 6 gram kalori bulunur. Protein içermeyen karanfil yağının Hindistan cevizi yağı ile birlikte sulandırılarak kullanılması, bileklere sürülerek uygulanması halinde yüksek tansiyon sorununu da giderdiği bilinmektedir.

Karanfil yapı nasıl kullanılır?

Karanfil yağı farklı formlarda kullanılabilmektedir ve birden fazla uygulama çeşidi bulunur. Bileklere birkaç damla sürülerek uygulanabilen karanfil yağı sprey ile de kullanılabilmektedir. Sprey olarak kullanmak için şu adımlar kullanılır:

  • Suyun içine birkaç damla karanfil damlatılır. 10 ya da 15 damla yeterli olacaktır.
  • Püskürtme spreyinin içine su ile karıştırılarak inceltilen karanfil yağı doldurulur.
  • İyice çalkalandıktan sonra sprey aracılığı ile karanfil yağı kullanılabilir.

Karanfil yağı, yara iyileşmesi, ağrılar, kaşıntı gibi durumlar için lokal olarak da uygulanabilmektedir. Birkaç damla karanfil yağının uygulanacak bölgeye sürülmesi yeterli olacaktır. Her ne kadar faydaları ile bilinse de bazı kişilerde çeşitli yan etkilere neden olabilen karanfil yağı özelikle alerjik bünyeleri olan kişileri olumsuz etkileyebilir. Kişiden kişiye değişiklik gösterebilecek olan olası alerjik durumlar ve yan etkiler şunlardır:

  • Bayılma
  • Kusma
  • İshal
  • Mide krampı
  • Döküntü
  • Kurdeşen
  • Nefes almakta zorluk çekmek
  • Karaciğer hasarları (Nadiren görülebilir)

Özellikle kronik hastalığı bulunanlar, emziren anneler, hamileler, ileri yaşta olanlar, çocuklar, bazı hastalıkların tedavi sürecinde olanlar, düzenli olarak ilaç kullanması gereken kişiler mutlaka doktora danışarak karanfil yağı kullanmalıdır. Karanfil yağının bilinçsiz bir şekilde kullanımı kalıcı bazı hastalıklara ya da geçici bazı yan etkilere neden olabilir.

Karanfil yağı diş ağrısına iyi gelir mi?

İçilmesi ya da yutulması tavsiye edilmeyen karanfil yağının cilde ve saça da faydalı olduğu bilinmektedir. Karanfil yağının saça faydalarının başında kafa derisindeki saç dokusunu uyarması ve kan akışını canlandırması gelmektedir. Ayrıca saçların daha hızlı büyümesini sağlayabilir. Kepek oluşumu saç dökülmesi gibi sorunlara da engel odluğu bilinmektedir.

Karanfil yağının kimyasal bileşenlerinin diş sağlığına da iyi geldiği bilinmemektedir. Ancak bazı kişilerin bildiğinin aksine dişleri beyazlattığına dair uzmanlar tarafından bilimsel bir açıklama bulunmamaktadır. Yüze de sürülebilen karanfil yağı yüzdeki belli bölgelere dikkatli ve hassas bir şekilde uygulanabilir. Temiz bir pamuğa birkaç damla damlatılarak hafif dokunuşlarla sürülebilir.

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