Karapınar'da bıçaklı saldırı: 1 ağır yaralı

Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen bıçaklı saldırıda 1 kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Olay, ilçeye bağlı Reşadiye Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaat ustası H.Y., yanında çalışan ve isminin Mahmut olduğu öğrenilen yabancı uyruklu şahıs tarafından aracında karnından bıçaklanarak ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan H.Y., ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. H.Y.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, saldırının faili olduğu değerlendirilen Mahmut isimli şüpheli şahıs, kısa sürede Karapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

(İHA)

27 Ağustos 2025
