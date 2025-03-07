Karapınar'da motosikletler bir bir denetlendi

Edinilen bilgiye göre, Karapınar ilçesinde, ehliyetsiz sürücülerin kullandığı, çevreyi rahatsız eden motosikletlere yönelik denetimler sıklaştırıldı. İlçe trafik ekipleri, yapılan kontrollerde cadde üzerinde egzoz patlatarak gürültü kirliliğine neden olan 4 motosikleti ve ehliyetsiz sürücülerini tespit ederek cezai işlem uyguladı.

Yetkililer, ehliyetsiz ve açık egzozlu motosikletlere yönelik denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtirken, vatandaşlar da uygulamaya destek verdi. Çevre huzurunu bozan araçlara yönelik kararlı mücadelelerinden dolayı polis ekiplerine teşekkür eden vatandaşlar, bu tür kontrollerin sıklaştırılmasını talep etti.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır