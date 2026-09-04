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Karapınar’da otomobil ile bisiklet çarpıştı: 1 yaralı

Konya’nın Karapınar ilçesinde otomobil ile bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 12 yaşındaki bisiklet sürücüsü yaralandı.Kaza, Fevzi Çakmak Caddesi ile 132355.

Karapınar’da otomobil ile bisiklet çarpıştı: 1 yaralı

Konya’nın Karapınar ilçesinde otomobil ile bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 12 yaşındaki bisiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Fevzi Çakmak Caddesi ile 132355. Sokak’ın kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.N.Ö. idaresindeki otomobil, Fevzi Çakmak Caddesi üzerinden Saraybosna Caddesi istikametine seyir halindeyken kavşakta 12 yaşındaki U.E.Y.’nin kullandığı bisikletle çarpıştı. Kazada bisiklet sürücüsü U.E.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Konya
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