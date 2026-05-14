Karasu Nehri’nde kaçak avcılığa karşı denetim yapıldı

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kemaliye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Belediye Zabıta Amirliği ekiplerinin iş birliğiyle merkez ve köy sınırlarından geçen Karasu Nehri üzerinde su ürünleri denetimi yapıldı. Denetimlerde su ürünleri kaynaklarının korunması, kaçak avcılığın önlenmesi ve doğal yaşamın sürdürülebilirliğinin sağlanmasının hedeflendiği belirtildi. Yetkililer, yasa dışı avcılıkla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır