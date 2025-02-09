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  4. Karayipler 7,6 ile sallandı, çok sayıda ülke için tsunami uyarısı! Deprem anının görüntüsü çıktı... Panik yapmamaları dikkat çekti

Karayipler 7,6 ile sallandı, çok sayıda ülke için tsunami uyarısı! Deprem anının görüntüsü çıktı... Panik yapmamaları dikkat çekti

09.02.2025 08:02
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09.02.2025 08:02
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Karayipler’deki Cayman Adaları açıklarında 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından Karayip Denizi’ne kıyısı olan birçok ülkeye yönelik tsunami uyarısı yapıldı. Büyük depremin görüntüsü ortaya çıkarken görüntülerdeki bölge halkının panik yapmaması ise dikkat çekti.

Karayipler’deki Cayman Adaları açıklarında 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu'na göre, sarsıntı yerel saat ile 18.23’te, 10 kilometre derinlikte kaydedildi.

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ÇOK SAYIDA ÜLKE İÇİN TSUNAMİ UYARISI

Depremin merkez üssünün Cayman Adaları'nın başkenti olan George Town'un 209 kilometre güneybatısı olduğu aktarıldı. Uluslararası Tsunami Bilgi Merkezi'nden yapılan açıklamada ise tsunami uyarısında bulunularak, "Bu deprem nedeniyle önümüzdeki 3 saat içinde Cayman Adaları, Jamaika, Küba, Meksika, Honduras, Bahamalar, Haiti, Turks ve Caicos Adaları, Belize, Dominik Cumhuriyeti, Kolombiya, Panama, Porto Riko, Kosta Rika, Aruba, Bonaire, Curacao, ABD Virjin Adaları, İngiliz Virjin Adaları ve Saba kıyılarında tehlikeli tsunami dalgaları oluşabilir" ifadeleri kullanıldı.

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ABD'DE RİSK YOK

ABD Ulusal Tsunami Uyarı Merkezi ise ABD anakarası için tsunami riskinin bulunmadığını, ancak Porto Riko ve ABD Virjin Adaları’nda tsunami dalgaları görülebileceğini duyurdu.

Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
deprem tsunami Karayipler
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