Karbonmonoksit zehirlenmesinden hayatını kaybetti

İki gün önce Atatürk Mahallesi Süvari Sokak’ta meydana gelen olayda Zekeriya Efe (62) ile eşi Zeynep Efe’den (60) haber alamayan kızları eve gelmiş, kapıyı açarak içeri giren kadın, anne ve babasını hareketsiz halde bulmuştu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çift Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen ve yoğun bakımda entübe edilen Zekeriya Efe, doktorların tüm müdahalelerine rağmen iki gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Özel hastaneye sevk edilen anne Zeynep Efe’nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Hayatını kaybeden Efe yarın ikindi vakti Bartın’ın Ulus ilçesinde toprağa verilecek.



Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır