HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Karbonmonoksit zehirlenmesinden hayatını kaybetti

Karabük’te karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastaneye kaldırılan 62 yaşındaki adam, iki günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Karbonmonoksit zehirlenmesinden hayatını kaybetti

İki gün önce Atatürk Mahallesi Süvari Sokak’ta meydana gelen olayda Zekeriya Efe (62) ile eşi Zeynep Efe’den (60) haber alamayan kızları eve gelmiş, kapıyı açarak içeri giren kadın, anne ve babasını hareketsiz halde bulmuştu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çift Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen ve yoğun bakımda entübe edilen Zekeriya Efe, doktorların tüm müdahalelerine rağmen iki gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Özel hastaneye sevk edilen anne Zeynep Efe’nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
Hayatını kaybeden Efe yarın ikindi vakti Bartın’ın Ulus ilçesinde toprağa verilecek.

Karbonmonoksit zehirlenmesinden hayatını kaybetti 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Google duyurdu! Türkiye’de yeni dönem başladıGoogle duyurdu! Türkiye’de yeni dönem başladı
Bolu’da 17 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandıBolu’da 17 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Karabük
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Seviye yüzde yüze ulaştı! Dolan baraj taştı, hem araca hem vatandaşa kapatıldı

Seviye yüzde yüze ulaştı! Dolan baraj taştı, hem araca hem vatandaşa kapatıldı

Kuvvetli sağanak İzmir, Aydın ve Çanakkaleyi sular altında bıraktı! Deniz taştı, yollar su doldu

Kuvvetli sağanak İzmir, Aydın ve Çanakkaleyi sular altında bıraktı! Deniz taştı, yollar su doldu

(Özet) Galatasaray - Juventus Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Galatasaray - Juventus Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

İsmail Saymaz'dan Aynı Yağmur Altında dizisine sert tepki

İsmail Saymaz'dan Aynı Yağmur Altında dizisine sert tepki

Yargıtay'dan ehliyetsiz sürücü kararı! Araca çarpan cezayı öder

Yargıtay'dan ehliyetsiz sürücü kararı! Araca çarpan cezayı öder

Sigaraya zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu

Sigaraya zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.