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Karda kayan yolcu otobüsü aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı

Erzincan’da yoğun kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi. Karda kayan yolcu otobüsü aydınlatma direğine çarptı, 2 kişi yaralandı.

Karda kayan yolcu otobüsü aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı

Kaza, kent merkezinde Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, S.Y. yönetimindeki 62 AAE 555 plakalı yolcu otobüsü, karda kayıp yoldan çıkarak orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2 kişi ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Otobüsteki yolcuların başka bir araçla ulaşımları sağlandı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Erzincan
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