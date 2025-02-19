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  4. Kardan adamının yıkıldığını gören küçük çocuk cenaze namazını kıldı... Video sosyal medyada gündem oldu!

Kardan adamının yıkıldığını gören küçük çocuk cenaze namazını kıldı... Video sosyal medyada gündem oldu!

19.02.2025 15:35
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Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
19.02.2025 15:35
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Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Yakut Mahallesi'nde yaşayan 8 yaşındaki Mehmet Han Demirdoğan, yaptığı kardan adamı yıkıldığında duyduğu derin üzüntü üzerine cenaze namazını kıldı. Video sosyal medyada gündem oldu. Gelen yorumlarda kimileri eleştirirken genel olarak video izleyenleri gülümsetti.

Mehmet Han Demirdoğan, öğle saatlerinde apartmanlarının bahçesinde, karla oynarken büyük bir özenle bir kardan adam yapmıştı. Ancak, bahçeye daha sonra giren başka bir çocuk, kardan adama tekme atarak onu yıktı. Bu durum, akşam saatlerinde eve dönen küçük çocuğu büyük bir üzüntüye boğdu. Kardan adamının yıkıldığını gören Mehmet Han, önce kısa bir süre şaşkınlık içinde kaldı.

NAMAZ KILDI

Mehmet Han, yıkılan kardan adamının yanına giderek, cenaze namazı kılıp, dua etti. Bu anlar, küçük çocuğun ailesi tarafından kaydedildi. Ailenin kaydettiği video, sosyal medya platformlarında hızla yayıldı ve binlerce kişi tarafından izlenip, paylaşıldı.

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SOSYAL MEDYA YORUMLARI

Sosyal medyada, bu olaya farklı yorumlar yapıldı. "Bence şükür namazı kılıyor," dedi. Bir diğer kullanıcı ise, "Çocuk o kadar uğraşmış, etmiş, niye yaparsın ki?" şeklinde, kardan adamın yıkılmasının yanlış bir hareket olduğunu belirtti.

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise, küçük çocuğun cenaze namazı kılma biçimini esprili bir şekilde eleştirerek, "Onu da yanlış kılmış," gibi yorumlarda bulundu. Bir başka takipçi ise, "Saf çocuğum benim," diye yorum yaptı.
Bu olay, sosyal medyada hem eğlenceli hem de duygusal bir şekilde paylaşılarak, çocukların saf duygularını ve naif bakış açılarını tekrar hatırlatmış oldu.

Çocuğun, kardan adamına duyduğu sevgi ve saygı, izleyenleri gülümsetti.

KAR YAĞIŞI ÇOCUKLARI SEVİNDİRDİ

Bugün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, özellikle çocuklar arasında büyük sevinç yarattı. Karla kaplanan sokaklarda, çocuklar kayarak, kardan adam yaparak keyifli anlar yaşadı. Ebeveynleriyle birlikte parklara çıkan çocuklar, karın beyaz örtüsüyle neşeyle oynadı.

Kar yağışının birkaç gün daha devam etmesi bekleniyor. Meteoroloji uzmanları, kar yağışının güvenli bir şekilde keyif alınabilmesi için buzlanma ve dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Cenaze namazı Kayseri Kardan adam
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