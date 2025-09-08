HABER

Kardeşi tarafından bıçaklanan genç ağır yaralandı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde kardeşi tarafından defalarca bıçaklanan genç, ağır yaralandı.

Kardeşi tarafından bıçaklanan genç ağır yaralandı

Olay, Karakoçan ilçesi Tepe Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.B. (21) ve kardeşi A.E.B. (17) arasında henüz bilinemeyen bir nedenle ev içerisinde tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda T.B., kardeşi tarafından defalarca bıçaklandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı ağabey, polis aracı ile Karakoçan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada ilk tedavisi yapılan şahıs, Elazığ'a sevk edildi. Ağabeyini bıçaklayan A.E.B. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

