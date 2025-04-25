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Kardeşini okuldan almaya giderken kamyonetin çarptığı motosikletli ağır yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, okuldan çıkan kardeşini almaya giderken kamyonetin çarptığı motosikletli Veysel U. (30), ağır yaralandı.

Kardeşini okuldan almaya giderken kamyonetin çarptığı motosikletli ağır yaralandı

Kaza, saat 17.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi, Ilın Sokak’ta meydana geldi. 16 AUP 230 plakalı motosikletle, okuldan çıkan kardeşini almaya giden Veysel U.’ya, Sülün Sokak’tan çıkan Kerem O. (47) yönetimindeki 34 FOT 546 plakalı kamyonet çarptı.

YERLERDE SÜRÜKLENDİ

Çarpışmanın şiddetiyle devrilen motosiklet sürüklenirken, sürücü ağır yaralandı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Veysel U., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

(DHA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa motosiklet kaza
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