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Kardeşlerin silahlı saldırısına uğrayan esnaf yaralandı

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde iki kardeşin silahlı saldırısına uğrayan bir esnaf yaralandı. Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede 2 adet boş kovan bulurken, kaçan kardeşlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kardeşlerin silahlı saldırısına uğrayan esnaf yaralandı

Olay, saat 17.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Turgut Temelli Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önce yaşanan ölümlü bir trafik kazası nedeniyle husumet bulunan C.D. ve E.D. kardeşler, esnaf M.B.Ü.’nün iş yerine geldi. Taraflar arasında başlayan tartışma sonrasında açılan ateş sonucu M.B.Ü. sağ bacağından yaralandı.

YARALI ESNAF TEDAVİ ALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı esnaf, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede 2 adet boş kovan bulurken, kaçan kardeşlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Malatya kavga
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