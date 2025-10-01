Kardiyoloji nedir, hangi hastalıklarla ilgilenir?

Kalbin çalışma işlevini bozan, sekteye uğratan, sağlık bir şekilde çalışmasını engelleyen hastalıkların tamamı kalp hastalığı olarak anılmaktadır. Dolaşım sisteminde ve kalpte meydana gelen sorunlar sonucunda kişide çeşitli kalp hastalıkları görülebilir. Diğer tüm hastalıkları gibi kalp sorunlarında da erken tanı son derece önemli ve hayatidir.

Kardiyoloji bölümü, kalpte ve kalp damarlarında meydana gelen sorunlarla ve hastalıklarla ilgilenir. Kalp ve kalp damarlarına ait olan hastalıkların tanısının konması tedavilerinin yapılması ve takip edilmesi kardiyoloji biriminin ve kalp doktoru da denilen kardiyologların sorumluluğundadır.

Kardiyoloji branşındaki doktorlar çeşitli yöntemler kullanarak önce hastalığın tanısını koyarlar. Tanı koymak için hastanın belirtileri izlenir ve şikayetleri dinlenir. Ardından doktor gerekli görürse bazı testler isteyebilir. Tüm sonuçlar değerlendirilerek gerekli tedavi süreci başlatılır.

Kardiyoloji bölümü hangi hastalıklarla ilgilenir?

Kalp sorunları ve hastalıkları kalbin işlevini yerine getirmemesi ya da getirememesi sonucunda meydana gelmektedir. Yeterli miktarda kan pompalayamayan kalp başat görevini yerine getiremez ve farklı nedenlerden kaynaklı olarak kalp sorunları oluşur. Kardiyoloji bölümü bu hastalıklar ile ilgilenmektedir. Bölümün ve bölümdeki doktorların tanı ve tedavisi ile ilgilendiği kalp hastalıklarından bazıları şunlardır:

İskemik kalp hastalıkları

Hipertansiyon

Aort yetmezliği

Mitral kapak darlığı ve yetmezliği

Ateroskleroz

Akut koroner sendromu

Miyokart infarktüsü

Trisküspit stenozu

Kardiyomiyopati

Perikardiyal efüzyon

Artiyal fibrilasyon

Atriyal miksoma

Wolf Parkinson White sendromu

Kardiyak aritmiler

Arrest

Kardiyoloji bölümüne giden hastaların önce tıbbi öyküsü alınır daha sonra fiziksel muayene edilir. Ardından şüphe duyulan hastalığa göre kan testleri başta gelmek üzere çeşitli testler yapılır. Doktor gerek gördüğü takdirde holter EKG ya da elektro kardiyogram testleri de isteyebilir.