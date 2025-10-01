HABER

Kardiyoloji nedir, hangi hastalıklarla ilgilenir?

Vücuttaki en önemli organlardan biri de kalptir. Kalbin görev ve işlevini yerine getirmemesi halinde kişide bazı belirtiler görülür ve çeşitli hastalıklar meydana gelebilir. Görülen ve hissedilen belirtilere göre kalp hastalığının tanısı konur ve uzman doktor tarafından uygun görülen tedavi başlatılır.

Ferhan Petek

Kalbin çalışma işlevini bozan, sekteye uğratan, sağlık bir şekilde çalışmasını engelleyen hastalıkların tamamı kalp hastalığı olarak anılmaktadır. Dolaşım sisteminde ve kalpte meydana gelen sorunlar sonucunda kişide çeşitli kalp hastalıkları görülebilir. Diğer tüm hastalıkları gibi kalp sorunlarında da erken tanı son derece önemli ve hayatidir.

Kardiyoloji nedir?

Kardiyoloji bölümü, kalpte ve kalp damarlarında meydana gelen sorunlarla ve hastalıklarla ilgilenir. Kalp ve kalp damarlarına ait olan hastalıkların tanısının konması tedavilerinin yapılması ve takip edilmesi kardiyoloji biriminin ve kalp doktoru da denilen kardiyologların sorumluluğundadır.

Kardiyoloji branşındaki doktorlar çeşitli yöntemler kullanarak önce hastalığın tanısını koyarlar. Tanı koymak için hastanın belirtileri izlenir ve şikayetleri dinlenir. Ardından doktor gerekli görürse bazı testler isteyebilir. Tüm sonuçlar değerlendirilerek gerekli tedavi süreci başlatılır.

Kardiyoloji bölümü hangi hastalıklarla ilgilenir?

Kalp sorunları ve hastalıkları kalbin işlevini yerine getirmemesi ya da getirememesi sonucunda meydana gelmektedir. Yeterli miktarda kan pompalayamayan kalp başat görevini yerine getiremez ve farklı nedenlerden kaynaklı olarak kalp sorunları oluşur. Kardiyoloji bölümü bu hastalıklar ile ilgilenmektedir. Bölümün ve bölümdeki doktorların tanı ve tedavisi ile ilgilendiği kalp hastalıklarından bazıları şunlardır:

  • İskemik kalp hastalıkları
  • Hipertansiyon
  • Aort yetmezliği
  • Mitral kapak darlığı ve yetmezliği
  • Ateroskleroz
  • Akut koroner sendromu
  • Miyokart infarktüsü
  • Trisküspit stenozu
  • Kardiyomiyopati
  • Perikardiyal efüzyon
  • Artiyal fibrilasyon
  • Atriyal miksoma
  • Wolf Parkinson White sendromu
  • Kardiyak aritmiler
  • Arrest

Kardiyoloji bölümüne giden hastaların önce tıbbi öyküsü alınır daha sonra fiziksel muayene edilir. Ardından şüphe duyulan hastalığa göre kan testleri başta gelmek üzere çeşitli testler yapılır. Doktor gerek gördüğü takdirde holter EKG ya da elektro kardiyogram testleri de isteyebilir.

