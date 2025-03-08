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Karesi Ak Parti'den vatandaşa 'Sessiz İftar'

08.03.2025 09:28
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AK Parti Karesi İlçe Başkanlığı, Ramazan ayının manevi iklimine uygun olarak anlamlı bir iftar programına ev sahipliği yaptı. "Sessiz İftar" adıyla düzenlenen etkinlik, derin bir tefekkür ve paylaşım anı olduğunu hatırlattı.

Karesi Ak Parti'den vatandaşa 'Sessiz İftar'

Programa katılan vatandaşlar, herhangi bir konuşma veya yüksek sesli etkinlik olmadan, sadece iftarın huzurunu yaşayarak bir araya geldi. Bu özel buluşmada, birlik ve beraberliğin en saf hali hissedilirken, Ramazan'ın manevi atmosferi de güçlü şekilde yaşandı.

Karesi İlçe Başkanı Hakan Aka, "Sessiz İftar programıyla Ramazan'ın özüne uygun, sade ama bir o kadar da anlamlı bir buluşma gerçekleştirdik. Bir araya gelerek manevi derinliği paylaşmak olduğunu vurgulamak istedik" dedi. Katılımcılar, böylesine farklı ve etkileyici bir organizasyon için emeği geçenlere teşekkür ederek, bu tarz etkinliklerin devam etmesini temenni etti.

Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
iftar
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