Karganın ağzından öğrencilerin başına düştü! Uzaydan geldiği ortaya çıktı

İlginç olay İstanbul'da yaşandı. Bir üniversitenin kampüsünde oturan öğrencilerin başına karganın gagasından bir taş düştü. Öğrenciler düşen taşı alıp laboratuvara götürdü. Yapılan tahlil sonucu o taşın nereden geldiği ortaya çıktı.

"GÖRSEL YAPISI ENTERESAN GELDİ"

ATV Haber'in haberine göre, karganın düşürdüğü o taş üzerinde bir dizi araştırma yapıldı. Taşın uzaydan geldiği yani bir gök taşı olduğu ispatlandı.

O anları anlatan öğrenci Onur Zırhlı, "Banklarda kahve içerken 'çat' diye tepeden bir taş düştü. Görsel yapısı enteresan geldi." dedi.

ARKADAŞIM BAHSETSE HAYATTA İNANMAZDIM"

Öğrencilerden Jeyla Guliyeva "Biz arkadaşlarla masada otururken karga taşı buraya düşürdü. Ben yerden aldım." derken, bir başka öğrenci ise "Taşı ilk elime aldığımda gök taşı olduğunu anlamadım. Arkadaşım bahsetse hayatta inanmazdım bizim başımıza geldi." ifadelerini kullandı.

Malzeme Bilimi ve Nanomühendislik Uzmanı Prof. Dr. Emre Erdem "Bu taş siyah değil içi yeşil, böyle değişik bir taş. Biraz da parlak. Böyle olunca bunlar şüpheleniyorlar" diye konuştu.

KARGA GÖK TAŞINI NEREDEN BULDU?

Peki bu karga bu taşı nereden, nasıl buldu? Prof. Dr. Emre Erdem şöyle konuştu:

"PARLAK IŞILDAYAN CİSİMLERE İLGİLERİ VAR"

"Kargaların şöyle bir özelliği var. Parlak ışıldayan cisimlere ilgileri var. Onlar mor ötesi ışınları da görebiliyorlar. Biz göremiyoruz."

"ÇOK KÜÇÜK BOYUTLARDA DEVAMLI DÜŞÜYOR"

"Çok küçük boyutlarda devamlı dünyamıza Türkiye'ye gök taşları düşüyor ancak bunları görmemiz bulmamız çok imkansız. Bu taşın bir yerlere düşüp kargalar tarafından bizim kampüsümüze getirilmesi

oldukça ilginç."

"TAM ADAMINA DENK GELMİŞ"

Onur Zırhlı ise "Bilim dünyasında bu tip şeylere sıkça rastlarız aslında. Bazı şeyler tesadüf eseri bulunur. Bir de iş bu ki geliyor bir malzeme bilimi öğrencisinin önüne düşüyor bu taş. Tam adamına denk gelmiş yani." dedi.