Kargo şirketi kamyonu alev alev yandı!

Olay, saat 00.30 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’nun Orhangazi Kavşağı'nda meydana geldi. Seyir halindeki kamyondan alevlerin yükseldiğini gören Ramazan Altıntop (62), aracını kontrollü bir şekilde sağa çekti. Alevler kısa sürede kamyonu sararken, ihbarla olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri yolu trafiğe kapatırken, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın yaklaşık 2 saatte söndürüldü. Araç kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

