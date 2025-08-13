HABER

Kargo şirketi kamyonu alev alev yandı!

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir kargo şirketine ait kamyon, seyir sırasında alev aldı. Şoförünün yol kenarına çektiği kamyon, itfaiye ekiplerince 2 saatte söndürüldü.

Olay, saat 00.30 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’nun Orhangazi Kavşağı'nda meydana geldi. Seyir halindeki kamyondan alevlerin yükseldiğini gören Ramazan Altıntop (62), aracını kontrollü bir şekilde sağa çekti. Alevler kısa sürede kamyonu sararken, ihbarla olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri yolu trafiğe kapatırken, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın yaklaşık 2 saatte söndürüldü. Araç kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

