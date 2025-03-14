Karın dönüşü: İstanbul'da sıcaklıklar çakılacak! AKOM tarih vererek uyardı

AKOM'dan yapılan açıklamada, pazar öğleden sonra ve akşam saatlerinde lodosun kuvvetini artırarak fırtına seviyesine çıkabileceği bildirildi.

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İSTANBUL'DA KAR NE ZAMAN?

Kentte pazartesi itibarıyla Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası nedeniyle sıcaklıkların hızla düşeceği ve hafta ortasına kadar 5 derece civarına gerileyeceği kaydedilen açıklamada, "19 Mart Çarşamba gecesi ve 20 Mart Perşembe günlerinde yüksek kesimlerde kar yağışı ihtimali bulunuyor." ifadelerine yer verildi.

SICAKLIK YİNE DÜŞECEK

İstanbul'da 18 Mart-23 Mart'ta kış koşullarının etkili olmasının beklendiği vurgulanan açıklamada, sıcaklıkların mevsim normallerinin 6-8 derece altında seyredeceğinin tahmin edildiği bildirildi.

Martın son haftası ve Ramazan Bayramı haftası boyunca sıcaklıkların tekrar mevsim normallerine yükselmesinin öngörüldüğü belirtilen açıklamada, özellikle hafta sonunda beklenen lodos fırtınasına ve ardından gelecek soğuk hava dalgasına karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır