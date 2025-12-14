Karlı dağların gölgesinde 20 derecelik sıcak havada deniz keyfi yaptılar

2025 yılının sona ermesine sayılı günler kala Türkiye’de birçok il soğuk ve sert kış şartları altındayken turizmin başkenti Antalya’da yazdan kalma günler yaşanmaya devam ediyor. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre Antalya’da hava sıcaklığı 19, deniz suyu sıcaklığı ise 20 derece dolaylarında ölçüldü. Aralık ayının ortaları olmasında rağmen sıcak sıcak ve güneşli havayı fırsat bilen kent sakinleri ve yabancı turistler Konyaaltı Sahili’ni doldurdu. Hafta sonunu fırsat bilerek Konyaaltı Sahiline gelen bazı vatandaşlar denize girerken, kimileri ise aileleri ve arkadaşları ile birlikte kumsal ve yeşillik alanlarda oturmayı tercih etti.

Sahil bandına akın eden bazı vatandaşlar balık tutarken, bazıları ise yürüyüş yaptı. Hafta sonunda Konyaaltı’nda denize giren vatandaşlardan Savaş Abbasgil, "Bugün pazar, aralık ayında çok güzel bir hava durumu vardı. Değerlendirmek istedik, deniz biraz serin ama çokta üşümüyor insan. Biz Antalya olarak çok şanslıyız. Yazın sıcak, kışında sıcak. Yaz sıcağı terletiyor ama, kışın daha güzel oluyor Antalya. Herkesi çağırıyoruz, gelsinler yüzsünler. Su sıcaklığını tam bilmiyorum ama gayet güzel, yüzüyoruz, keyfini çıkarıyoruz" dedi.