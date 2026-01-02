HABER

Karlı rampayı çıkarken zorlanan araç alev alev yandı: Sürücü yanan araçta para ve altınını aradı

Samsun’da kar yağışı altında rampayı çıkarken zorlanan bir otomobil çıkan yangında kullanılamaz hale gelirken, sürücü itfaiye ekipleri ile birlikte yanmış araçta parasını ve altınını aradı.

Karlı rampayı çıkarken zorlanan araç alev alev yandı: Sürücü yanan araçta para ve altınını aradı

Olay, Canik ilçesi Uludağ Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sercan B. idaresindeki 55 TA 743 plakalı otomobil, rampayı çıkmaya çalıştığı sırada kar yağışı dolayısıyla zorlandı. Aracın zorlanması sonucu yangın çıktı. Yoldan geçen polis memuru, araçta bulunan sürücü ve çocuğunu otomobilden çıkartarak yangın söndürme tüpüyle ilk müdahalede bulundu.

Karlı rampayı çıkarken zorlanan araç alev alev yandı: Sürücü yanan araçta para ve altınını aradı 1

RAMPAYI ÇIKARKEN ZORLANAN ARAÇ ALEV ALDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kaygan yol nedeniyle yanan aracın yanına çıkamayınca hortum uzatarak yangına müdahale etti ve yangını söndürdü.

Karlı rampayı çıkarken zorlanan araç alev alev yandı: Sürücü yanan araçta para ve altınını aradı 1

Müdahale sırasında bir itfaiye aracı da karda kayarak tehlike atlattı. Otomobil çıkan yangın sonucu tamamen yanarak demir yığınına döndü.

Karlı rampayı çıkarken zorlanan araç alev alev yandı: Sürücü yanan araçta para ve altınını aradı 3

YANAN ARAÇTA PARA VE ALTINLARINI ARADI

İtfaiyenin yangını söndürüp soğutma çalışmalarını tamamlamasının ardından araç sürücüsü, otomobilinde 5 bin lira para ile 4 gram altını bulunduğunu söyleyerek itfaiye ekiplerinden bulmalarını istedi.

Karlı rampayı çıkarken zorlanan araç alev alev yandı: Sürücü yanan araçta para ve altınını aradı 4

Sürücü ve itfaiye ekipleri, yanmış araçta para ve altın aradı ancak herhangi bir bulguya ulaşılamadı.

"ÇOCUĞUYLA BİRLİKTE ARABADAN SON ANDA ÇIKTI"

Uludağ Mahallesi Muhtarı Sevgi Baş Tumgan, "Kar sebebiyle üzücü bir durum yaşadık. Bir araç karda çıkarken zorlandığı için alev alıp yanmaya başladı. O sırada vatandaş araçtan çıktı.

Karlı rampayı çıkarken zorlanan araç alev alev yandı: Sürücü yanan araçta para ve altınını aradı 5

Can kaybımız yok. Çocuğuyla birlikte araç alev almaya başlayınca araçtan çıkıyor. Sürücülerden ricam bu hava şartlarında araçlarını zorlamamaları, mümkünse zincirlerini takmalarıdır. Dikkatli olursak ne mal kaybı ne de can kaybı yaşarız" diye konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

