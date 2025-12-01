HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Karnavas Bezi Kahire’de görücüye çıktı

Erzurum’un Olur ilçesine bağlı Ormanağzı Köyü’nde el emeğiyle dokunan geleneksel Karnavas Bezi, Kahire’de düzenlenen etkinlikte tanıtıldı.Kadim dokuma kültürünü yansıtan Karnavas başörtüsü, Türkiye’nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen’in eşi Ayşen Balçık Şen’e hediye edildi.

Karnavas Bezi Kahire’de görücüye çıktı

Erzurum’un Olur ilçesine bağlı Ormanağzı Köyü’nde el emeğiyle dokunan geleneksel Karnavas Bezi, Kahire’de düzenlenen etkinlikte tanıtıldı.

Karnavas Bezi Kahire’de görücüye çıktı 1

Kadim dokuma kültürünü yansıtan Karnavas başörtüsü, Türkiye’nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen’in eşi Ayşen Balçık Şen’e hediye edildi. Mısır’ın başkenti Kahire’de düzenlenen" Osmanlı Diliyle Kadının Sessiz Anlatısı" sergisine Erzurum’dan katılan Fotograf Sanatçısı Kübra Çetin, Foklor araştırmacısı Türkan Ora ve şehir tanıtım uzmanı Canan Şimşek’in götürdüğü Karnavas baş örtüsü büyük beğeni topladı. Kahire Yunus Emre Enstitüsü’nde gerçekleştirilen program, Karayazı Ters Lalesi’nin tanıtımıyla başladı. Etkinlikte; Anadolu’nun kültürel değerlerini yaşatmayı amaçlayan sunumlar yapılırken, Olur yöresinin simgesi olan Karnavas Bezi de katılımcıların beğenisine sunuldu.

Karnavas Bezi Kahire’de görücüye çıktı 2

Bölgenin el sanatlarını uluslararası platformlarda tanıtmanın önemine dikkat çekilen etkinlikte, Karnavas Bezi’nin geleneksel dokuma teknikleri ve kültürel değeri hakkında bilgiler paylaşıldı. Tanıtımın ardından özel olarak hazırlanan Karnavas başörtüsünü Canan Şimşek büyükelçi eşi Ayşen Balçık Şen’e takdim etti.

Karnavas Bezi Kahire’de görücüye çıktı 3
Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ekonomi gündeminde öne çıkanlar! Altın, döviz, borsa...Ekonomi gündeminde öne çıkanlar! Altın, döviz, borsa...
Çalışmak isteğe bağlı olacak, yoksulluk ortadan kalkacakÇalışmak isteğe bağlı olacak, yoksulluk ortadan kalkacak

Anahtar Kelimeler:
Erzurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
7 işçi hayatını kaybetmişti! Parfüm fabrikasının sahibi cezaevinde öldü

7 işçi hayatını kaybetmişti! Parfüm fabrikasının sahibi cezaevinde öldü

İlk önce kafasını arabaya vurdu, daha sonra da yere fırlattı! Bakın kim çıktı

İlk önce kafasını arabaya vurdu, daha sonra da yere fırlattı! Bakın kim çıktı

Sergen Yalçın'dan olay sözler: Çok biliyorsanız siz yapın!

Sergen Yalçın'dan olay sözler: Çok biliyorsanız siz yapın!

Feci kazada ölmüştü! Kızının son hali gündem oldu

Feci kazada ölmüştü! Kızının son hali gündem oldu

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.