Karnavas Bezi Kahire’de görücüye çıktı

Erzurum’un Olur ilçesine bağlı Ormanağzı Köyü’nde el emeğiyle dokunan geleneksel Karnavas Bezi, Kahire’de düzenlenen etkinlikte tanıtıldı.

Kadim dokuma kültürünü yansıtan Karnavas başörtüsü, Türkiye’nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen’in eşi Ayşen Balçık Şen’e hediye edildi. Mısır’ın başkenti Kahire’de düzenlenen" Osmanlı Diliyle Kadının Sessiz Anlatısı" sergisine Erzurum’dan katılan Fotograf Sanatçısı Kübra Çetin, Foklor araştırmacısı Türkan Ora ve şehir tanıtım uzmanı Canan Şimşek’in götürdüğü Karnavas baş örtüsü büyük beğeni topladı. Kahire Yunus Emre Enstitüsü’nde gerçekleştirilen program, Karayazı Ters Lalesi’nin tanıtımıyla başladı. Etkinlikte; Anadolu’nun kültürel değerlerini yaşatmayı amaçlayan sunumlar yapılırken, Olur yöresinin simgesi olan Karnavas Bezi de katılımcıların beğenisine sunuldu.

Bölgenin el sanatlarını uluslararası platformlarda tanıtmanın önemine dikkat çekilen etkinlikte, Karnavas Bezi’nin geleneksel dokuma teknikleri ve kültürel değeri hakkında bilgiler paylaşıldı. Tanıtımın ardından özel olarak hazırlanan Karnavas başörtüsünü Canan Şimşek büyükelçi eşi Ayşen Balçık Şen’e takdim etti.



Kaynak: İHA