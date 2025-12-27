Karnı büyüdü, ‘hamileyim’ sandı: 60 yaşındaki kadından 6 kiloluk kitle çıkarıldı

Amasya’nın Taşova ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki Hanım Doğan’ın karnında zamanla belirgin bir şişlik oluştu. Aylar içinde giderek artan bu büyümeyi önce kilo alımı ya da hamilelik benzeri bir durum olarak değerlendiren Doğan, herhangi bir ağrı hissetmediği için durumu önemsemedi. Ancak karnının 6 aylık hamile görünümüne ulaşması üzerine hastaneye başvurdu.

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tetkiklerde, Doğan’ın karın boşluğunu tamamen saran büyük bir kitle olduğu belirlendi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Osman Fadıl Kara ve ekibi tarafından gerçekleştirilen başarılı ameliyatta, hastanın karnından yaklaşık 6 kilo ağırlığında kitle çıkarıldı.

Ameliyat sonrası sağlığına kavuşan Hanım Doğan, yaşadığı süreci, “Hiç ağrım yoktu. Sadece karnımda bir şişlik vardı. Açıkçası bu kadar büyük bir şey olabileceğini düşünmemiştim. Yapılan ameliyatla karnımdaki kitlenin çıkarıldığını öğrendim” sözleriyle anlattı.

Operasyonu gerçekleştiren Prof. Dr. Osman Fadıl Kara ise yumurtalık ve rahim kaynaklı kitlelerin çoğu zaman belirti vermeden büyüdüğüne dikkat çekti. Kara, “Yumurtalık kistleri ve bazı tümörler karın boşluğunda sessizce büyür. Bu nedenle geç fark edilir. Biz buna ‘sinsi tehlike’ diyoruz. Hastamızda şanslı bir tabloyla karşılaştık, kitle tüm vücuda yayılmamıştı. Erken teşhis hayat kurtarır” dedi.

Uzmanlar, özellikle menopoz sonrası dönemde karın şişliği, ani kilo artışı ya da vücut şeklinde değişiklik yaşayan kadınların durumu ihmal etmemesi gerektiğini vurgulayarak, 6 ayda bir ya da yılda en az bir kez kadın doğum muayenesinin hayati önem taşıdığını hatırlattı.

