Kars buz kesti, araç camları dondu

Kars’ta termometreler sıfırın altını görmeye başladı, soğuktan araçların camları buz tuttu.

Kars buz kesti, araç camları dondu

Geçtiğimiz günlerde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından Kars’ta hava sıcaklığı hissedilir derecede düştü. Soğuk hava ile birlikte araçların camları dondu.Sabah erken saatlerde dışarı çıkan vatandaşlar ise buz tutan araçlarının camlarını temizlemek için dakikalarca uğraştı.
Kars’ta havaların soğumaya başladını ifade eden Galip Arslantürk, "Yüksek kesimlere Kar yağdığından dolayı Karsımızda sabahleyin sular donmaya başladı artık.Camlarda kırağı tutmaya başladı.Sabahleyin gelirken yerler buz olduğundan dolayı araçlarınızın lastiklari yazlık olduğu için sözünüze bakmaz.Kayar gider,kazaya sebep olur.Bunu istemiyoruz.Lütfen kar tipi lastiklerinizi takın.Lastiklerinizi değiştirin" dedi.
Öte yandan soğuk havanın etkili olduğu Kars’ta süs havuzlarında ve su birikintilerinde don oluştu.Meteoroloji’den yapılan uyarıda önümüzdeki günlerde soğuk havanın etkisini sürdüreceği kaydedildi.

