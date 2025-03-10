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Kars Çayı'nın buzları çözüldü

10.03.2025 12:37
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Kars'ta uzun ve sert geçen kış aylarının ardından, Kars Çayı'nın yüzeyini kaplayan kalın buz tabakası çözülmeye başladı.

Kars Çayı'nın buzları çözüldü

Soğuk hava şartları nedeniyle aylarca donan çayın yüzeyi, havaların ısınmasıyla birlikte çözülürken, vatandaşlar Kars'a baharın erken geldiğini söyledi.
Normal şartlarda Nisan veya Mayıs aylarında Kars Çayı'nın buzlarının çözülmesi gerekirken, bu yıl Mart ayında çözülmesi vatandaşları şaşırttı.
Hava sıcaklığının 10 derece olduğu Kars'ta baharın erken geldiğini ifade eden Okan Avşar, "Şu anda tarihi Kars kalesi ve Bedesten bölgesindeyiz. Cemrenin suya düşmesiyle birlikte karlar ve buzlar erimeye başladı. Kars Çayı da debisi yükselerek coşkulu bir şekilde akmaya başladı. Kars'ın baharı, yazı şimdiden geldi diyebiliriz" dedi. Öte yandan Meteoroloji yetkilileri, önümüzdeki günlerde sıcaklıkların artmaya devam edeceğini ve baharın tam anlamıyla kendini göstereceğini kaydetti.
Her yıl olduğu gibi, Kars Çayı'nın çözülmesiyle birlikte doğanın yeniden canlanması, kentte yaşayanlar için baharın müjdecisi oldu.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kars buz
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