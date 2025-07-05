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Kars'ı dolu ve şiddetli sağanak vurdu! Sel suları nedeniyle ev, ahır ve araçlar zarar gördü, mahsur kalanları ekipler kurtardı

Kars'ta etkili olan dolu ve şiddetli sağanak nedeniyle meydana gelen selde hayvanlar telef oldu, ev ve ahırları su bastı, otomobil, traktör ve tarım aletleri de zarar gördü. AFAD ekipleri hasar tespit çalışmaları başlattı. Ölçülü köyünde sel sularının dolduğu evlerde mahsur kalan 3 kişi ekiplerce kurtarıldı.

Kars'ı dolu ve şiddetli sağanak vurdu! Sel suları nedeniyle ev, ahır ve araçlar zarar gördü, mahsur kalanları ekipler kurtardı

Kentte iki gündür aralıklarla devam eden sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor. Akşam saatlerinde etkili olan şiddetli dolu ve sağanak sele dönüştü.

Merkeze bağlı Derecik ve Ölçülü köylerinde hayvanlar telef oldu, bazı ev ve ahırları su bastı, otomobil, traktör ve tarım aletleri de zarar gördü.

Kars ı dolu ve şiddetli sağanak vurdu! Sel suları nedeniyle ev, ahır ve araçlar zarar gördü, mahsur kalanları ekipler kurtardı 1

İhbar üzerine köylere Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD), itfaiye, jandarma, İl Özel İdaresi ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Kars ı dolu ve şiddetli sağanak vurdu! Sel suları nedeniyle ev, ahır ve araçlar zarar gördü, mahsur kalanları ekipler kurtardı 2

MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

Ölçülü köyünde evlerinde mahsur kalan 3 kişi AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı. İl Özel İdaresi ekipleri de sel sularının tıkadığı menfezlerin önünü açtı. Bazı vatandaşlar evlerindeki suları kovalarla tahliye etti.

Kars ı dolu ve şiddetli sağanak vurdu! Sel suları nedeniyle ev, ahır ve araçlar zarar gördü, mahsur kalanları ekipler kurtardı 3

Derecik köyünde evini su basan Ayhan Kanbay, gazetecilere, ilk defa böyle bir sel suyu gördüğünü ifade ederek, "Evimizi bir anda su bastı, yakacağımız ve kümes hayvanlarımız gitti, ahırı su bastı. Buzağımız vardı, ahıra giremiyoruz, boğuldular mı bilmiyoruz." diye konuştu.

Kars ı dolu ve şiddetli sağanak vurdu! Sel suları nedeniyle ev, ahır ve araçlar zarar gördü, mahsur kalanları ekipler kurtardı 4
Ölçülü köyünden Güven Taşkıran da suyun aniden geldiğini belirterek, "Su bahçe duvarından içeri girdi, sonra tüm odaları doldurdu. İlk defa böyle bir şey gördüm." dedi.

AFAD ekiplerince başlatılan hasar tespit çalışmaları devam ediyor. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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sel Kars
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