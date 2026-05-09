Kars ile Bakü arasında direkt uçuş için kritik toplantı

Kars’ın ulaşım altyapısını güçlendirecek, turizm ve ticaret potansiyelini artıracak Bakü-Kars direkt uçak seferlerinin hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, Kars Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Bozan başkanlığında ikinci değerlendirme toplantısı çevrim içi ortamda gerçekleştirildi.

Toplantıya; Kars Harakani Havalimanı Müdürü Oğuz Aydemir, Azerbaycan Cumhuriyeti Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev, AZAL - Azerbaycan Havayolları Yetkilisi Bekir Bıyıklı ile Kars Turizmciler Derneği Başkanı Halit Özer katıldı. Gerçekleştirilen toplantıda, Bakü-Kars arasında planlanan direkt uçak seferlerine ilişkin teknik, operasyonel ve ekonomik süreçler kapsamlı şekilde ele alındı.

Yapılan görüşmelerde özellikle iki ülke arasında eğitim gören öğrencilerin ulaşım ihtiyaçları ön plana çıktı. Kars ve çevre illerde öğrenim gören Azerbaycanlı öğrenciler ile Azerbaycan’da eğitim hayatını sürdüren Türk öğrencilerin seyahat süreçlerinin kolaylaştırılmasının önemine dikkat çekildi. Direkt seferlerin başlamasıyla birlikte hem zamandan tasarruf sağlanacağı hem de ulaşım maliyetlerinin azalacağı ifade edildi.

Toplantıda ayrıca, planlanan uçuşların Kars’ın turizm sektörüne önemli katkılar sunacağı vurgulandı. Özellikle kış turizmi, kültür turizmi ve tarihi destinasyonlar açısından büyük potansiyele sahip olan Kars’ın, Azerbaycanlı turistler için daha ulaşılabilir hale geleceği belirtildi. Bunun yanı sıra iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesine, bölgesel ekonomik hareketliliğin artmasına ve yeni iş birliklerinin oluşmasına katkı sağlayacağı değerlendirildi.

Katılımcılar, Bakü-Kars direkt uçuşlarının yalnızca ulaşım alanında değil; kültürel, sosyal ve ekonomik ilişkilerin güçlenmesi açısından da stratejik bir adım olacağına dikkat çekti. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik bağlarını daha da pekiştirecek olan projenin, Kars’ın bölgesel cazibesini artırması bekleniyor.

Toplantı sonunda, sürecin ilgili kurumlar arasında koordinasyon içerisinde sürdürülmesi ve gerekli fizibilite çalışmalarının titizlikle devam ettirilmesi yönünde görüş birliğine varıldı. Bakü-Kars direkt uçak seferlerinin kısa süre içerisinde hayata geçirilmesinin hedeflendiği öğrenildi.

Kaynak: İHA