Bir anda koşup havlayan köpek küçük çocuğu korkuttu

Eskişehir’de bir anda koşup havlayan köpeğin korkuttuğu küçük çocuğun panikle ablasının yanına kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi Seki Sokak’ta meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, bir sokak köpeğinin, ablasıyla birlikte yürüyen küçük erkek çocuğunu takip ettiği görüldü. Görüntünün devamında, köpeğin bir anda koşup havladığı ve korkan çocuğun ise ablasının yanına doğru kaçtığı anlar yer aldı. Daha sonrasında köpek çevreden uzaklaşırken, çocuğun olayı yara almadan atlattığı öğrenildi.

Mahalle sakinleri, küçük çocuğun ablası yanında olmasa bu olayın kötü sonuçlanabileceğini belirterek tedbir alınması gerektiğini ifade etti.

