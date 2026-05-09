Kübra Yapıcı’nın babası: "O canilerin cezaevinde yaşamamaları lazım"

Burdur’da cinayete kurban giden Kübra Yapıcı’nın babası Yunus Yapıcı, "Bu acıyı Allah başka kimselere yaşatmasın.

Antalya’da yaşayan ve 30 Nisan’dan beri haber alınamayan Kübra Yapıcı’nın cesedi, ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesi geçtiğimiz gece yakılmış halde bulunmuştu. İncelemede Yapıcı’nın silahla öldürülerek gömüldüğü, cesedinin ardından gömüldüğü yerden çıkarılarak yakıldığı ortaya çıkmıştı.
Kübra Yapıcı’nın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesine getirildi.

Burada İHA muhabirine konuşan baba Yunus Yapıcı, kızından geriye torununun kaldığını, kızının öldüren katil zanlılarının yaşamaması gerektiğini belirtip idam istedi. Baba Yapıcı, "Bu acıyı Allah başka kimselere yaşatmasın. Bu acıyı anlatmaya kelimeler yetmiyor ve yaşayınca anlıyorsun. O canilerin cezaevinde yaşamamaları lazım, bu devlete zarar. Hakimlerimize, savcılarımıza yalvarıyorum en ağır şekilde cezalarını versinler. Mümkünse bu tipler yaşamasın. Çıkınca bir insanın canını daha yakacaklar. Hiç kimse başkası için çocuk büyütmüyor" ifadelerini kullandı.

"PARAYI BENDEN İSTESELERDİ BEN GÖNÜLLÜ VERİRDİM"

Şüphelilerin Kübra’yı banka hesabındaki para için öldürdüğünü anlatan baba Yunus Yapıcı, "Ne olursa olsun parayı benden isteselerdi ben gönüllü verirdim. Her şeyi ben buldum, görüntüyü telefonlarını ve isimlerini emniyete verdim. Kaymakamımız, emniyet müdürümüz ve savcımızın çok yardımı oldu. Onların sayesinde bu şahıslar bulundular" dedi.

"BİR AY PLAN YAPMIŞLAR"

Kızının e-ticaret yaptığını ve cinayet için şüphelilerin uzun süre plan yaptığını belirten Yunus Yapıcı, daha sonra şunları söyledi:

"Benim çocuğum e-ticaret işi yapıyordu. Yanlarında bir kadın çalışmış ismini duyardım ancak kendisini bilmiyorum. O görüyor kızımın hesabını falan ve bu adamları ayarlayıp, örgütlüyor. İfadesinde de söylemiş 1 ay plan yaptık demişler. Kızımın telefonunu İstanbul’a götürüyorlar kilidini açtırmaya. Açtırıyorlar ancak internet bankacılığına giremiyorlar. Hesaptan bir şey atamamışlar ama bayağı bir çaba göstermişler. 1 ay plan yapmışlar. Bunlar örgüt. Birisinin yaptığı bir şey değil. Gerisinde kim var bilmiyorum ama o kadın da bu işin içinde. Bütün halktan destek istiyorum. Bu şahıslara en ağır cezanın verilmesini istiyorum. Onların nefes almaları haram. En azından kadın ve çocuk katillerine idam verilmeli. Benim çocuğum da yapıyorsa idam edilsin. Bu saatten sonra bunlara ‘dur’ demek lazım. Bunların niyetinin parayı alıp yurt dışına kaçmak olduğunu diye düşünüyorum. O kadın da onlarla irtibat halindeler diye biliyorum. Ben ne tahmin ettiysem o çıktı."
6 Şubat depremleri sonrası Antalya’ya yerleştiklerini de söyleyen baba Yapıcı, "Biz deprem sonrası Antalya’ya gitmiştik. Kadını yanında 10 gün çalıştırdı ve işlerini beğenmeyince yanlarından çıkarttı. O yüzden de belki kinlenmişlerdir. İftira atmışlar kızıma 20 bin lira borcu var diye. Siz kimsiniz ki kızımın size borcu olsun. Suçlarını hafifletmeye yönelik ifade vermişler, birilerinden akıl almışlar" dedi.
Kübra Yapıcı’nın cenazesi öğle namazını müteakip toprağa verilecek.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

