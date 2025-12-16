HABER

Kars polisinden taklit ürünlere izin yok

Kars’ta polis, çeşitli firmalara ait markaların taklit ürünlerini satan 5 işyerine denetim yaptı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü’nce kent merkezinde Sınai Mülkiyet Kanuna Muhalefet Suçu kapsamında yapılan iş yeri denetimlerini sıklaştırdı.

Polis ekiplerince çeşitli firmalara ait markaların taklit ürünlerinin satışa sunulduğu 5 işyerinde yapılan aramada, 5 çift ayakkabı, 5 çanta, 8 küpe, 3 gömlek, 12 adet hırka ve polar" olmak üzere toplam 33 taklit ürün ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Polis ekiplerince 6769 Sınai Mülkiyet Kanuna Muhalefet suçundan iş yeri sahiplerinin ifadeleri alındı. İfadeleri alınan işyeri sahipleri, savcılık talimatı doğrultusunda işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan Kars Emniyet Müdürlüğü’nce Sınai Mülkiyet suçlarına karşı mücadelenin etkin bir şekilde artarak devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Kars
