HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kars’ta 11 yıl hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı

Kars’ta 11 yıl hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı

24.03.2025 17:01
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars’ta hakkında kasten öldürme suçundan hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı.

Kars’ta 11 yıl hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı’nca, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda hakkında "Kasten Öldürme" suçundan 11 yıl, 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arama kaydı bulunan 1 kişi saklandığı yerde yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı’na getirilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Konuyla ilgili Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı olarak; aranan şahısları yakalamak, halkımızın can ve mal güvenliğini, emniyet ve asayişi sağlamak maksadıyla mesai mefhumu gözetmeksizin çalışarak vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz" denildi.

(İHA)
Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

Ekrem İmamoğlu Operasyonu Haberleri
Hatay'da oltaya servet vurdu! 15 bin liraya sattıHatay'da oltaya servet vurdu! 15 bin liraya sattı
Ekrem İmamoğlu'na cezaevinde ilk ziyaret! O isimle görüştü, mesaj gönderdiEkrem İmamoğlu'na cezaevinde ilk ziyaret! O isimle görüştü, mesaj gönderdi
Anahtar Kelimeler:
Kars
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Eşi cezaevindeyken Dilek İmamoğlu hakkında çirkin sözler sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Eşi cezaevindeyken Dilek İmamoğlu hakkında çirkin sözler sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Kulislere yansıdı! Ekonomi yönetiminde 'stopaj' hazırlığı

Kulislere yansıdı! Ekonomi yönetiminde 'stopaj' hazırlığı

Cezaevinden gönderdi! "Çatışmadan uzak durun"

Cezaevinden gönderdi! "Çatışmadan uzak durun"

CHP lideri Özel 'Taksim' çağrılarına son noktayı koydu

CHP lideri Özel 'Taksim' çağrılarına son noktayı koydu

Başladığı gibi bitiyor! İddialı dizi için final kararı...

Başladığı gibi bitiyor! İddialı dizi için final kararı...

CHP'liler İstanbul Valisi ile görüştü! Olay olan iddia ve görüntülerin ardından Şehzadebaşı Camii açıklaması geldi

CHP'liler İstanbul Valisi ile görüştü! Olay olan iddia ve görüntülerin ardından Şehzadebaşı Camii açıklaması geldi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.