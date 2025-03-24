Kars’ta 11 yıl hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı’nca, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda hakkında "Kasten Öldürme" suçundan 11 yıl, 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arama kaydı bulunan 1 kişi saklandığı yerde yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı’na getirilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Konuyla ilgili Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı olarak; aranan şahısları yakalamak, halkımızın can ve mal güvenliğini, emniyet ve asayişi sağlamak maksadıyla mesai mefhumu gözetmeksizin çalışarak vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz" denildi.

(İHA)

Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır