Kars’ta 18 köy yolu ulaşıma kapalı

Kars’ta kar yağışı ile birlikte etkili olan tipi, ulaşımı olumsuz etkiliyor. Kentte 18 köy yolu ulaşıma kapalı bulunurken, İl Özel İdaresi bünyesinde oluşturulan kar kaplanlarının yol açma mesaisi tüm hızıyla devam ediyor. Ekipler, özellikle yüksek kesimlerde kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu köylerde kapalı bulunun yolları tek tek açıyor. Kapalı bulunan 208 köy yolundan 190’nını kısa sürede açan kar kaplanları, kalan 18 köy yolunda çalışmalarını yürütüyor. Kentte kar yağışı ve tipiden merkezde 4, Akyaka’da 1, Arpaçay’da 2, Digor’da 3, Kağızman’da 7 ve Sarıkamış’ta 1 olmak üzere toplam 18 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor. Öte yandan Özel idare ekipleri, bir taraftan da vakalara gitmek için yola çıkan ancak karın geçiş izni vermediği ambulanslara da yol açarak eşlik ediyor. Sağlık ekiplerinin hasta vatandaşlara ulaşmasını sağlıyor. Kentte yüksek kesimlerde tipi etkisini sürdürüyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır